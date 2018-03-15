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|Порошенко о Гонтаревой: Наверное, лучший банкир в мире
|15.03.2018 21:01
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Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у реформуванні банківського сектору.— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.
15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ. Она возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.
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