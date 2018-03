Зарубежные партнеры отмечали профессиональную деятельность "в очень непростых условиях" Национального банка Украины, которым руководила Валерия Гонтарева, отметил президент Украины Петр Порошенко. Гонтареву уволили сегодня Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr "Очень редко были ситуации, когда не подходили и отдельно не отмечали очень профессиональную деятельность Национального банка в очень непростых условиях. А иногда говорили: "Вам, господин президент, очень повезло, что у вас есть такая команда и такой руководитель Национального банка, который претендует на то, чтобы быть лучшим в Европе или лучшим в мире", – сказал он.Порошенко отметил, что Гонтарева присутствовала при этих словах."Украинская правда" пишет, что перед вручением цветов уже бывшей главе НБУ президент произнес: "рrobably the best banker in the world", что переводится как "наверное, лучший банкир в мире".В Twitter он написал: "Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора". Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у реформуванні банківського сектору. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г. 15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ. Она возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



