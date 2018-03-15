Во время президентских выборов в 2016 году российские хакеры получили доступ к списку американских избирателей

В совместном заявлении говорится, что подконтрольные российскому правительству хакеры, начиная с марта 2016 года или, вероятно, еще раньше, проводили целенаправленные атаки на государственные учреждения и сектора с критической инфраструктурой, включая энергетические, ядерные, коммерческие объекты, водное хозяйство, авиацию и производство, передает Reuters .

По информации Вашингтона, речь идет о многоступенчатой кампании российского правительства по вторжению в американские сети.

В МВБ и ФБР предупредили, что кибератака была нацелена на сети небольших коммерческих объектов. Хакеры устанавливали вредоносное ПО, осуществляли направленный целевой фишинг и получили удаленный доступ к сетям энергетического сектора.

Напомним, что ранее директор по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфра заявила, что во время президентских выборов в 2016 году российские хакеры получили доступ к списку американских избирателей.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставит Украине летальное оборонительное оружие .