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|На Закарпатье задержали вооруженных лиц, которые ехали "отдыхать"
|15.03.2018 21:26
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У задержанных обнаружили наркотикиНа Закарпатье задержали группу лиц на четырех автомобилях, перевозящих оружие.
Фото: gettyimages.com
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"Утром на спецпосту Нижние Ворота, что в Воловецком, внимание патрульных привлек несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины, которые въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салон и вещи лиц, находившихся в авто", - сказал он.
По его словам, при внешнем осмотре автомобиля марки "Chеry" с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов.
"В автомобиле марки" BMW по "той же Житомирской регистрации обнаружили телескопическую дубинку. В автомобиле марки "КИА" с номерами Киевской области обнаружили деревянную биту. В микроавтобусе марки "Vоlkswаgеn" Николаевской регистрации обнаружили 3 ножа, газовый баллончик и балаклаву", - сказал он.
Как объяснили сами жители Киевщины, Житомирщины и Николаевщины (по предварительной информации, лица из этих различных автомобилей не знакомы между собой), они приехали на Закарпатье отдохнуть.
"Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу", - рассказал Тракало.
В четверг нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук с трибуны парламента заявил, что ночью на Закарпатье были задержаны 13 человек, готовивших погромы против венгров и цыган.