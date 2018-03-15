Большинство из тех, кто рассматривает вариант выезда из Украины,
проживают в Киеве, а также в Житомирской, Сумской, Закарпатской,
Тернопольской и Черновицкой областях. В Киеве много желающих
выехать из Украины Фото: ЕРА Такой вариант выбрали 65% опрошенных.В
то же время планы по эмиграции рассматривают 27% респондентов.В
"Рейтинге" отметили, что желание выехать из Украины чаще только
изъявляли жители Киева, а также представители Житомирской, Сумской,
Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей.Возможность
эмиграции рассматривают преимущественно мужчины с высокими уровнями
доходов и образования.Исследование проводилось 12-28 декабря 2017
года между украинцев в возрасте 18 лет и старше. Было опрошено 30
тыс. респондентов. Ошибка презентативности составляет не более
0,6%.
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