МВФ напомнил Порошенко о ценах на газ

Реформирование цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", - отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает DW.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут "разумный баланс" относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

Как сообщалось, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. Первый транш в $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй ($1,7 млрд) в августе 2015 года, третий ($1 млрд) в сентябре 2016 года, четвертый ($1 млрд) в апреле 2017 года.

Сейчас ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ, между которых - создание антикоррупционного суда и внедрение рыночных цен на газ для населения.