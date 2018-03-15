Депортированный из Украины руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили пообещал прекратить "маразм" в Украине "без бомб, стрельбы и насилия". Так он прокомментировал слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что внефракционный нардеп Надежда Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады. Саакашвили: Слишком они боятся выборов Фото: ЕРА "Савченко тот еще фрукт, но уж слишком они боятся выборов. Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко (беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко. – ). Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти", – написал он.Саакашвили пообещал закончить "этот маразм"."И без бомб, стрельбы и насилия", – подчеркнул политик.Свой комментарий Саакашвили сопроводил новостью о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет о подготовке Савченко теракта в украинском парламенте. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1882991401731232 15 марта Савченко пришла на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Ее вызвали по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.15 марта Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады."У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших", – сказал генпрокурор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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