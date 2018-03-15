|
Зеркаль на заседании Совбеза ООН: Крым, безо всяких сомнений, превратился в гетто для прав человека
|
15.03.2018 21:57
|
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила,
что в оккупированном Крыму за время аннексии значительно ухудшилась
ситуация с правами человека. Зеркаль: Власти аннексированного
полуострова запугивают представителей Меджлиса крымскотатарского
народа Фото: uacrisis.org Ситуация с правами человека значительно
ухудшилась за время аннексии Крыма Россией, заявила Зеркаль. Она
напомнила, что в отношении проукраински настроенных граждан и
крымских татар оккупационные власти используют такие инструменты,
как задержания, пытки и убийства. Люди боятся, что на них повесят
этикетку экстремиста или украинского шпиона. Зеркаль привела в
пример сфабрикованные дела осужденных крымчан – журналиста
Николая Семены, Александра Кольченко и Олега Сенцова – и напомнила,
что во всех апелляциях им было отказано.Она также рассказала, что
власти аннексированного полуострова запугивают представителей
Меджлиса крымскотатарского народа."Все эти лица сегодня столкнулись
с риском задержаний и репрессий из-за того, что они якобы "связаны
с экстремистской организацией", – отметила Зеркаль.Замминистра
добавила, что Россия проводит милитаризацию Крыма. По ее словам, на
данный момент РФ более чем в два раза увеличила количество военного
персонала на полуострове.Россия оккупировала Крым после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.19 декабря 2016 года
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав
человека на оккупированном полуострове.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира