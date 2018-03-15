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В Майами рухнул 950-тонный пешеходный мост: есть погибшие
15.03.2018 21:58
В Майами рухнул 950-тонный пешеходный мост: есть погибшие
Мост имел длину 174 фута
В Майами штата Флорида обрушился пешеходный мост, в результате чего несколько человек погибли.
В Майами рухнул 950-тонный пешеходный мост: есть погибшие Фото: AP

Под завалами застряли несколько разбитых машин. Отмечается, что этот мост у здания Международного университета Флориды был открыт только недавно, -  сообщает CNN.

Согласно официальным документам, строительство этого моста обошлось в 14,2 миллиона долларов, его профинансировал Департамент транспорта США в рамках гранта на сумму 19,4 млн долларов.
 

Напомним, как минимум 10 человек стали жертвами обрушения нового моста, который находится на стадии строительства на границе провинций Кундинамарка и Цель.  

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