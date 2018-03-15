Мост имел длину 174 фута

Под завалами застряли несколько разбитых машин. Отмечается, что этот мост у здания Международного университета Флориды был открыт только недавно, - сообщает CNN .

Согласно официальным документам, строительство этого моста обошлось в 14,2 миллиона долларов, его профинансировал Департамент транспорта США в рамках гранта на сумму 19,4 млн долларов.