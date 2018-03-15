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На президентском канале нардеп от Юли Тимошенко вмазал нардепу от Петра Порошенко на "агрессорском" языке. Видео
15.03.2018 22:12

Народные депутаты Вадим Ивченко от "Батьківщини" и Алексей Гончаренко от Блока Петра Порошенко подрались после передачи на "5 канале" во время обсуждения "поправки Лозового".

На президентском канале нардеп от Юли Тимошенко вмазал нардепу от Петра Порошенко на "агрессорском" языке. Видео

Драка случилась в коридоре телеканала, видео опубликовал на своей странице в фейсбуке нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, также приглашенный для участия в эфире программы "Информационный вечер".

"Конфликт произошел из-за закона об отмене "поправок Лозового". Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола", – сообщил Геращенко.

 

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