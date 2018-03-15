Прокуратура подавала апелляцию на решение суда первой инстанции, который приговорил к трем годам условно сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича Нестора-младшего. Апелляция была отклонена. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ДТП произошло вечером 26 августа Фото: Moshe Azman / Facebook Полный текст решения будет оглашен 21 марта. Прокуратура намерена определиться с подачей кассации после изучения полного текста определения, сказала Максимец. 26 августа 2017 года младший сын нардепа Шуфрича за рулем автомобиля Bentley сбил 31-летнего мужчину на улице Шота Руставели в Киеве.Пешеход получил перелом ноги, травму головы и вывих плеча.27 августа для лечения пострадавшего приехали медики из Израиля. 29 августа его прооперировали.С 30 августа Шуфрич-младший находился на поруках отца.28 декабря суд приговорил водителя к лишению свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Стороны заключили мировое соглашение, пострадавшему оплатили нравственный и материальный убыток в размере 1 млн грн.В январе 2018 года столичная прокуратура подала апелляцию на приговор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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