Следствию известно и о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко

Об этом в эксклюзивном интервью Общественному заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

По его словам, об этом этом свидетельствуют документы, найденные при обыске в автомобиле Крысина.

"Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки - документы, являющиеся результатом или оперативно-розыскной деятельности, то исполнение поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. даже следователь-прокурор не всегда может это следственная оперативная установку получить, а в Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него связей таких серьезных с правоохранительными органами", - отметил Донской.

В то же время он отметил, что следствию известно и о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что так, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали к сожалению разглашать не могу", - сказал Алексей Донской, добавив, что «покровители» Крысина пока не столько заинтересованы в сотрудничестве с ним, как боятся обнародования той информации, что ему о них известно.

Согласно поданиимы документами в суд, Крысин работает директором по развитию компании «Пятый регион». Сотрудники этой фирмы в свое время привлекались к охране фирмы "Авант-Банк", председателем правления которой в 2012-2013 годах был именно Алексей Савченко.

15 марта Крысин не явился в суд из-за "возможной угрозы своей жизни". Его защита подала несколько ходатайств, в частности, предоставление Крысину охраны.

Тогда прокурор Алексей Донской отметил, рассматривать эти ходатайства при отсутствии Юрия Крысина нельзя.

Между тем с полсотни участников марша против "титушек" пришли под суд, где слушалось дело Крысина.

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина , участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время евромайдана, в результате которого последний скончался.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой .