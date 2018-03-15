Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявила постоянный представитель Польши в ООН Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности. Вронецка: Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека в Крыму и постепенная его милитаризация Фото: un.org "Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнула Вронецка. Она напомнила, что страны Европейского союза также не принимают незаконную аннексию Крыма.Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила, что Крым, безо всяких сомнений, превратился в гетто для прав человека.Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном полуострове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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