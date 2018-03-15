Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную
целостность Украины, заявила постоянный представитель Польши в ООН
Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности. Вронецка:
Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека в Крыму и
постепенная его милитаризация Фото: un.org "Польша полностью
поддерживает суверенитет и территориальную целостность
Украины", – подчеркнула Вронецка. Она напомнила, что страны
Европейского союза также не принимают незаконную аннексию
Крыма.Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение
прав человека на полуострове и постепенная его
милитаризация.Заместитель министра иностранных дел Украины Елена
Зеркаль в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила, что Крым,
безо всяких сомнений, превратился в гетто для прав человека.Россия
оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на
оккупированном полуострове.
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