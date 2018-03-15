В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило
"Лацио" из Рима со счетом 0:2 и покинуло турнир. Партнеры
поздравляют Лукаса Лейву (слева), забившего первый мяч в ворота
киевлян Фото: EPA Интернет-издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию
игры.Счет открыл Лукас Лейва в первом тайме, незадолго до окончания
матча де Врей провел второй матч.Первая встреча 8 марта завершилась
вничью 2:2.Таким образом, Украина лишилась представительства в
еврокубках в текущем сезоне. 13 марта донецкий "Шахтер" уступил
итальянской "Роме" путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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