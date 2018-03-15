"НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой на ракету, или дроном на дрон"

Выступая на презентации ежегодного отчета НАТО за 2017 год, Столтенберг назвал отравление Скрипача "первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО", - сообщает Голос Америки.

Он назвал набег частью " легкомысленной российской поведения, которая длится много лет". Такое поведение, по словам Столтенберга, включая незаконную аннексию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран. "Все союзники согласны, что набег было четким нарушением международных норм и договоренностей", - заявил Столтенберг, сообщив, что альянс "призвал Россию решить вопрос Великобритании".

Он также упомянул о российском "вмешательстве в Черногории и в других районах Западных Балкан".

Столтенберг отметил, что "размывание границы" между ядерным и обычным войной "снижает порог для использования Россией ядерного оружия".

Он отметил, что альянс продолжит поиски "содержательного диалога" с Россией, что "сложно", но "жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков".

Говоря о будущих действиях НАТО в ответ на наращивание Россией вооружений, он отметил, что "НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой на ракету, или дроном на дрон".

"Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим, чтобы нас втягивали в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Она дорого стоит, рискованное и не служит ничьим интересам. Однако, не сомневайтесь: НАТО защитит своих союзников от любой угрозы" , - подчеркнул он.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности" , - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян , чьи активы находятся в Великобритании.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.