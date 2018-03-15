В ночь на 15 марта в Деснянском районе Киева 30-летний мужчина бросил гранату в патрульных полицейских, ему грозит наказание в виде лишения свободы от девяти лет до пожизненного заключения. При попытке задержания в ночь на 15 марта прохожий выхватил из кармана гранату, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным Фото: espreso.tv Задержанный подозревается в покушении на убийство работников правоохранительного органа во время выполнения ими служебных обязанностей. Прокуратура подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.В пресс-службе рассказали, что в ночь на 15 марта двое сотрудников патрульной полиции остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, которое было похоже на наркотик.При попытке задержания, прохожий выхватил из кармана гранату, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным. Правоохранителям удалось избежать ранения при взрыве гранаты, однако пострадал служебный автомобиль.Злоумышленник – локальный житель 1988 года – был задержан на месте. После обыска у него изъяли самодельный нож и предмет, похожий на пистолет. За посягательство на жизнь правоохранителей мужчине грозит от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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