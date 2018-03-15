В ночь на 15 марта в Деснянском районе Киева 30-летний мужчина
бросил гранату в патрульных полицейских, ему грозит наказание в
виде лишения свободы от девяти лет до пожизненного заключения. При
попытке задержания в ночь на 15 марта прохожий выхватил из кармана
гранату, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным Фото:
espreso.tv Задержанный подозревается в покушении на убийство
работников правоохранительного органа во время выполнения ими
служебных обязанностей. Прокуратура подготовила ходатайство об
избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.В
пресс-службе рассказали, что в ночь на 15 марта двое сотрудников
патрульной полиции остановили на улице прохожего, который вел себя
подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного
осмотра у мужчины обнаружили вещество, которое было похоже на
наркотик.При попытке задержания, прохожий выхватил из кармана
гранату, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным.
Правоохранителям удалось избежать ранения при взрыве гранаты,
однако пострадал служебный автомобиль.Злоумышленник – локальный
житель 1988 года – был задержан на месте. После обыска у него
изъяли самодельный нож и предмет, похожий на пистолет. За
посягательство на жизнь правоохранителей мужчине грозит от девяти
до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира