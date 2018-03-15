Сводка Новостей
- Савченко о своем звании Героя Украины: Придет время – брошу в лицо президенту эту звезду
- Нацсовет перенес сроки отключения аналогового ТВ
- Представитель США в Совбезе ООН: Россия должна сделать все для завершения конфликта в Украине
- К выборам президента РФ в Украину откроют 4 избирательных участка для граждан России
- Найем: Есть все шансы увидеть под Верховной Радой массовый протест следователей, прокуроров и судей
|Найем: Есть все шансы увидеть под Верховной Радой массовый протест следователей, прокуроров и судей
|15.03.2018 23:08
|
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212170351280056
3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или отдельно тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.1 марта 2018 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Он обращал внимание, что по новым нормам, следственные подразделения полиции лишаются возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, назначения экспертиз.5 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предположил, что "поправка Лозового" была внесена умышленно, чтобы парализовать работу украинских правоохранительных органов.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действия наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса.
Поделитесь статьей с друзьями