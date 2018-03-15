США будут продлевать санкции в отношении России до тех пор, пока
Россия не вернет Украине полный контроль над аннексированным
Крымом, заявила представитель США в ООН Келли Керри в ходе
заседания Совета Безопасности. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Представитель США: Мы по-прежнему поддерживаем
суверенитет Украины Скриншот: 5 канал / YouTube "Мы по-прежнему
поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в
Украине будут продолжены, пока Россия не вернет полный контроль над
Крымом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она
должна сделать все для его завершения", – заявила Керри.Она
также напомнила о военном конфликте на Донбассе и подчеркнула
необходимость поддержки Совбезом ООН инициативы введения
миротворческой миссии на оккупированные пророссийскими боевиками
территории."США продолжат оказывать давление на Москву, чтобы она
вывела свои войска и вооружения из Украины. До тех пор, пока Россия
не покажет, что готова предпринять какие-то шаги для урегулирования
кризиса, нет смысла обсуждать даже малейшее послабление
санкций", – подчеркнула Керри.Россия оккупировала Крым после
незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном
полуострове.
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