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Савченко о своем звании Героя Украины: Придет время – брошу в лицо президенту эту звезду
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15.03.2018 23:56
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что взяла
Звезду Героя Украины, потому что "не хотелось бросать в лицо".
Савченко: Не хотелось бросать в лицо Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com "Я родилась без Звезды золотой и звания героя. Я не
поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у
меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция –
Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я
думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту
Звезду", – сказала она.По словам нардепа, она взяла награду
потому, что "не хотелось бросать в лицо"."Звание героя можно дать,
его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем", – подчеркнула
Савченко.Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко
присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли,
гражданское мужество и жертвенное служение украинскому
народу.Савченко воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар",
попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года, была вывезена в
РФ. В марте 2016 года суд в Ростовской области признал ее
виновной в причастности к убийству российских журналистов в
Луганской области и приговорил к 22 годам лишения свободы. Свою
вину летчица не признала.25 мая ее обменяли на российских
военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
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