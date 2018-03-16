Президент РФ Владимир Путин призвал прийти на выборы главы государства. Видео 15 марта опубликовал телеканал Russia Today. Глава Кремля обратился к россиянам со словами "дорогие друзья" и отметил, что "реализовать свое право на свободный выбор – это личное решение каждого человека". "Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России", – заявил Путин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.48 | комментариев: Путин объяснил, почему важно участвовать в голосовании на выборах Скриншот: RT на русском / YouTube Президентские выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года. Согласно данным декабрьского опроса, проведенного "Левада-центром", о своем намерении прийти на избирательные участки заявили около 58% россиян. В исследовательской организации считают, что явка на выборах может стать рекордно низкой.видео Видео: RT на русском / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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