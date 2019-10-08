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|Зеленский и вся команда пытаются завершить то, что начали предшественники по Донбассу. Пристайко
|08.10.2019 07:56
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.
Пристайко указал, что если Минский процесс не выполняется, и "мы застряли в нем, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая "живет в нас", отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству", тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна, наверное, "миссия по поддержанию мира между нами, а лучше только, на всех оккупированных территориях".
Пристайко также подчеркнул, что нынешняя украинская власть "никуда не спешит" в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться.