Поскольку депутат Рады Валерий Пацкан стал главой Счетной палаты, его место в парламенте займет следующий кандидат по списку Блока Петра Порошенко – прежний глава Минюста Роман Зварич. В парламент также попадает Михаил Побочих от "Народного фронта" – вместо нового омбудсмена Людмилы Денисовой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зварич возвращается в парламент Фото: Александр Сенько / Facebook 64-летний Зварич был 82-м в списке Блока Петра Порошенко.Пацкан 15 марта стал главой Счетной палаты Украины, парламент проголосовал за лишение его полномочий народного депутата.Зварич – уроженец США. В 2005 и 2006 годах был главой Минюста в кабинетах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, хотя, по его собственному признанию, у него нет юридического образования. Народный депутат четырех созывов.31-летний Побочих шел 81-м по списку "Народного фронта". В Раде он займет место Людмилы Денисовой, которая 15 марта стала уполномоченным по правам человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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