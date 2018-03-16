Антироссийские санкции, принятые западными странами из-за аннексии Крыма, должны стать дорожной картой для снятия оккупации, убеждена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Зеркаль: Мы должны действовать вместе, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма Фото: UKR Mission to UN / Twitter "Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуациях с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе должны быть поддержаны. Они должны послужить дорожной картой для снятия оккупации", – подчеркнула Зеркаль.Она также назвала выборы президента РФ в Крыму "очередной проверкой для международного сообщества" и призвала не соглашаться с их результатами."Мы должны действовать вместе, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма", – добавила замминистра.РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки должны года зеркаль украины санкции Теги: крымский конфликт