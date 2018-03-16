Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил сожаление, что президент Эммануэль Макрон не стал посещать российский стенд в книжном салоне в Париже. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Макрон участвовал в открытии основной программы книжной ярмарки Фото: EPA По его словам, Елисейский дворец уведомил посольство РФ об этом, хотя ожидалось, что президент Франции поучаствует в торжественном открытии стенда.Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат признал, что на мероприятии ожидались провокации.Россия является почетным гостем Парижской книжной ярмарки, которая пройдет c 16-го по 19 марта. В четверг Макрон пришел на открытие основной программы мероприятия. "La France peut être fière d'avoir des auteurs et des éditeurs aussi forts" @EmmanuelMacron au @Salondulivre #LivreParis2018 pic.twitter.com/WX58x4A0c7 — Livre Paris (@Salondulivre) March 15, 2018 Президент Франции поддержал позицию властей Великобритании, которые 14 марта предупредили, что приостановят все запланированные двусторонние контакты с Россией из-за отравления в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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