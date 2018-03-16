Сводка Новостей
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|Макрон отказался посещать стенд РФ на Парижской книжной ярмарке
|16.03.2018 00:52
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"La France peut être fière d'avoir des auteurs et des éditeurs aussi forts" @EmmanuelMacron au @Salondulivre #LivreParis2018 pic.twitter.com/WX58x4A0c7— Livre Paris (@Salondulivre) March 15, 2018
Президент Франции поддержал позицию властей Великобритании, которые 14 марта предупредили, что приостановят все запланированные двусторонние контакты с Россией из-за отравления в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
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