По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, своим ультиматумом России Великобритания "начинает войну в Европе". Жириновский: Ультиматум объявляют только перед войной Фото: ldpr.ru "Если ультиматум нам предъявляют – главнокомандующий, направляйте Балтийский флот к берегам Британии. Если еще что-то скажут... Хрущев (руководитель СССР Никита Хрущев. – "ГОРДОН") сказал однажды британцам: "Мне довольно две ракеты, и ваших островов не будет". Заткнулись вперед на 20 лет", – сказал политик.По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "начинает войну в Европе"."Ультиматум объявляют только перед войной", – заявил Жириновский.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ультиматум марта великобритании скрипаля заявил Теги: мир