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Порошенко встретился с Жаном Рено
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16.03.2018 01:07
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Французский актер Жан Рено рассказал президенту Украины Петру
Порошенко и его жене Марине, что посетил украинские Карпаты, где
проходила часть съемок фильма "Последний шаг". Рено – Порошенко:
Кино объединяет людей Фото: president.gov.ua "Очень интересно
услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас,
поскольку это является символом восстановления украинской
киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит
снимать кино", – обратился Порошенко к актеру.Глава
государства отметил, что в 2016 году были сняты и вышли на экраны
35 новых украинских фильмов – это наибольшее количество за
время независимости страны. Порошенко выразил надежду, что
украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в
год.Он заявил, что участие Рено фильме "Последний шаг" "будет
хорошей рекламой для Украины".Актер рассказал президентской чете,
что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и
поражен красотой природы."Замечательное место – озеро
Синевир", – поделился впечатлениями Рено.Он признал, что
впервые работает с украинской командой, но, по мнению актера,
сейчас кинопродюсеры должны обратить больше внимание на
Украину."Очень важно иметь способность рассказывать истории страны,
поскольку это определенным образом объединяет, цементирует
людей", – пояснил Рено.По его словам, "если вы инвестируете
один доллар в кино, то возвращаете три доллара".Порошенко в ответ
напомнил, что подписал закон о новых формах финансовой поддержки
развития киноиндустрии в Украине.Фильм "Последний шаг"
станет последним в карьере 69-летнего Рено. Помимо него,
в картине сыграют канадская актриса Сара Линд, англичанин Том
Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры
Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко.Рено исполнит
роль наемного убийцы в отставке, который первый раз в жизни спасет
от гибели человека. Выход ленты в прокат запланировали на 2019
год.
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