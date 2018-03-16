Французский актер Жан Рено рассказал президенту Украины Петру Порошенко и его жене Марине, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок фильма "Последний шаг". Рено – Порошенко: Кино объединяет людей Фото: president.gov.ua "Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино", – обратился Порошенко к актеру.Глава государства отметил, что в 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильмов – это наибольшее количество за время независимости страны. Порошенко выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.Он заявил, что участие Рено фильме "Последний шаг" "будет хорошей рекламой для Украины".Актер рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы."Замечательное место – озеро Синевир", – поделился впечатлениями Рено.Он признал, что впервые работает с украинской командой, но, по мнению актера, сейчас кинопродюсеры должны обратить больше внимание на Украину."Очень важно иметь способность рассказывать истории страны, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей", – пояснил Рено.По его словам, "если вы инвестируете один доллар в кино, то возвращаете три доллара".Порошенко в ответ напомнил, что подписал закон о новых формах финансовой поддержки развития киноиндустрии в Украине.Фильм "Последний шаг" станет последним в карьере 69-летнего Рено. Помимо него, в картине сыграют канадская актриса Сара Линд, англичанин Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко.Рено исполнит роль наемного убийцы в отставке, который первый раз в жизни спасет от гибели человека. Выход ленты в прокат запланировали на 2019 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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