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- Шендерович о Табакове: Объем души хуливших его праведников был очевидно несопоставим с душой этого грешника
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|Шендерович о Табакове: Объем души хуливших его праведников был очевидно несопоставим с душой этого грешника
|16.03.2018 01:15
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665753286826741&id=100001762579664
По его словам, такая позиция была очень уязвимой."Понимал ли Табаков ее уязвимость? Несомненно. Страдал ли от этого? Да. Случалось ли ему говорить слова, о которых он потом жалел? Срывался ли он, старел ли, бывал ли тяжело неправ? Да, конечно. Но он был – большой. Огромный и настоящий. Почти беспрецедентно успешный. Заслуженно любимый. Очень сильный, – и сила эта проявлялась, в том числе, в веселом презрении к тем, кто хулил его, радостно компенсируя разницу в объемах. Хулившие могли быть тысячу раз правы в частных оценках, но счастливое возбуждение выдавало их. Объем души этих праведников был бесспорно несопоставим с душой этого грешника", – убежден писатель.По его мнению, их "праведные пляски над неостывшим телом – подробный каминг-аут".О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта.Лидер православного движения "Божья воля" Мила Одегова заявила, что Табаков пропагандировал в своих спектаклях антиправославные ценности и отметила, что православные активисты намерены добиться отмены отпевания.В ответ российские священнослужители заявили, что причин запретить отпевание Табакова нет.Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
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