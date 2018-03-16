Сводка Новостей
- Дональд Трамп – младший и его жена объявили о разводе
- Экс-агент КГБ утверждает, что об отравлении Скрипаля человек из ФСБ предупредил его еще в феврале
- Шимкив сообщил, что у Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров
- Жириновский: Все, кто отрицает принадлежность Крыма России, – это государственные преступники
- Пригожин в ответ на новые санкции США заявил, что больше не будет ходить в McDonald’s
|Порошенко поздравил новые антироссийские санкции США
|16.03.2018 01:42
|
Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным деломПрезидент Петр Порошенко поздравил введение США новых санкций против России.
Фото: из открытых источников
"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и в дальнейшем будет получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - написал президент в фейсбуке.
Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.
"Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений в организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - добавил Петр Порошенко.
Ранее сегодня США ввели санкции против "повара Путина" и его "фабрики троллей". В рамках усиления мер по борьбе и противодействию кибердеятельности России министерство финансов США внесло в санкционный список 5 российских юридических и 19 физических лиц.
Напомним, представители демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней.
Ожидалось, что 29 января власти США объявят о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году. Однако власть Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом.Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.