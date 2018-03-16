Cпецпрокурор Роберт Мюллер решил изучить роль иностранных доноров в финансировании политической деятельности президента США Дональда Трампа, пишет газета The New York Тimes со ссылкой на собственные источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп возглавлял Trump Organization до января 2017 года Фото: EPA Издание отметило, что это первый известный случай, когда следствие хочет получить материалы, которые имеют отношение к бизнесу президента США Дональда Трампа.Повестка подтверждает, что расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы США будет продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, говорится в материале.По данным газеты, Мюллер решил изучить роль иностранных доноров в финансировании политической деятельности Трампа. В последние недели команда спецпрокурора допросила несколько свидетелей, в том числе советника властей ОАЭ, о поступлении средств из этой страны в США.В Белом доме и Trump Organization пока не прокомментировали сообщения о повестке.Трамп являлся генеральным директором Trump Organization, которая занимается недвижимостью, до января 2017-го, пока не передал бизнес в слепой траст сыновьям.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября республиканец Трамп был избран президентом США. 10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.20 января 2017 года Трамп официально вступил в должность.В мае Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом Трампа.В январе 2018 года глава Белого дома заявил, что готов под присягой дать показания по указанному делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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