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Пригожин в ответ на новые санкции США заявил, что больше не будет ходить в McDonald’s
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16.03.2018 02:03
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15 марта США расширили санкции против России за вмешательство в
американские выборы, в новый список попал российский
предприниматель, хозяин холдинга "Конкорд" Евгений Пригожин. Он
сообщил, что санкции его не волнуют. Пригожин сообщил, что никакого
бизнеса ни в США, ни с американцами у него нет Скриншот: НЕ ПЕРВЫЙ
КАНАЛ / YouTube Он напомнил, что его предприятие уже трижды
попадало под санкции, а он лично – три или четыре раза.Пригожин
сообщил, что санкции его не беспокоят, потому что никакого бизнеса
ни в США, ни с американцами у него нет.15 марта США расширили
санкции против России за вмешательство в американские
выборы. В новый список попали руководители и сотрудники
Главного разведуправления Генштаба ВС РФ, а также ФСБ и ГРУ.Так
называемый "повар Путина" Пригожин и связанные с ним
компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд
Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг" также попали в
список.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло
обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016
года 13 гражданам России и трем компаниям. Все они упоминаются и в
новом списке санкций США. Всем обвиняемым инкриминируют
заговор с целью обмана Соединенных Штатов. В изменении исхода
президентских выборов 2016 года их не обвиняют.Российские СМИ
писали, что ООО "Агентство интернет-исследований" занимается прямой
интернет-пропагандой, его неофициально называют "министерством
правды" или "фабрикой троллей". Официально учредителем и
генеральным директором организации является отставной полковник
милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга
"Конкорд" Пригожина.
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