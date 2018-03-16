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Жириновский: Все, кто отрицает принадлежность Крыма России, – это государственные преступники
16.03.2018 02:11
Кандидат в президенты РФ, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский анонсировал судебное преследование для всех, кто не согласен с утверждением, что Крым является Россией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жириновский: Все пойдете под суд! Фото: ldpr.ru "Все, кто отрицает принадлежность Крыма России, – это государственные преступники. Все пойдете под суд! Я обещаю это вам. Даже если я не буду президентом – все пойдете под суд", – сказал он.
https://www.facebook.com/vesti.ru/videos/1968299636537864/
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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