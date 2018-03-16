Сводка Новостей
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|Жириновский: Все, кто отрицает принадлежность Крыма России, – это государственные преступники
|16.03.2018 02:11
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https://www.facebook.com/vesti.ru/videos/1968299636537864/
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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