Сводка Новостей
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- Экс-агент КГБ утверждает, что об отравлении Скрипаля человек из ФСБ предупредил его еще в феврале
- Шимкив сообщил, что у Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров
- Жириновский: Все, кто отрицает принадлежность Крыма России, – это государственные преступники
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|Шимкив сообщил, что у Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров
|16.03.2018 02:19
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https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10156032562302906
23 марта 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала это делать антикоррупционных активистов. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал документ.10 июля он внес в парламент законопроекты №6674 и №6675, в которых предложил новые требования для отчетности неправительственных общественных организаций. Инициативы раскритиковали правозащитники Amnesty International.Авторами законопроекта №6271 являются руководитель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, представитель "Народного фронта" Леонид Емец, нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук и другие.
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