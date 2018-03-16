Старший сын президента США Дональд Трамп – младший и его жена Ваннеса в совместном заявлении для прессы заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу". Дональд и Ванесса поженились в ноябре 2005 года Фото: EPA "После 12 лет брака мы решили пойти разными путями", – говорится в их совместном заявлении для прессы.Cупруги заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу"."У нас есть пятеро прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом", – отметили Дональд и Ваннеса.По информации издания Page Six, документы на развод в главный суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына президента США.В Белом доме отказались давать комментарии по этому поводу.Дональд и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. У 40-летних бизнесмена и бывшей модели есть две дочери и три сына. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дональд жена ваннеса сша президента Теги: мир