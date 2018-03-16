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Портников об увольнении Тиллерсона: Трамп совершил ошибку
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16.03.2018 03:07
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Американский государственный секретарь – это не классический
министр иностранных дел, а одна из ключевых фигур управления
страной, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Так
он прокомментировал увольнение президентом США Дональдом Трампом с
должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Тиллерсон больше года
возглавлял Госдепартамент США Фото: ЕРА "Трамп совершил ошибку,
которую до него много раз совершали президенты с куда большим
политическим опытом. Связана эта ошибка с двумя вещами –
стремлением расширить базу своей поддержки за счет главы
внешнеполитического ведомства, вроде бы ничем не рискуя, и
первоначальным непониманием президентами сути задач госсекретаря и
веса его ведомства", – написал он.По словам обозревателя,
американский государственный секретарь – это не классический
министр иностранных дел, а одна из ключевых фигур управления
страной."Выбрав Тиллерсона, Трамп хотел прежде только показать свои
возможности бизнес-сообществу, своей собственной среде, которая так
для него важна. Но это оказалось плохим решением – ни один
уважающий себя большой бизнесмен – а Тиллерсон, вне всякого
сомнения, большой бизнесмен – не будет мириться с
сумасбродством и непредсказуемостью первого лица", – считает
Портников.По его мнению, увольнение Тиллерсона "не столько развяжет
Трампу руки и позволит президенту проводить некую прямую жесткую
линию, на которую надеются многие его сторонники и поклонники,
сколько высвободит ноги Трампа для головокружительных
непредсказуемых кульбитов, свидетелями которых нам всем предстоит
стать".13 марта Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с
поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего
должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в
Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря
будет первый заместитель Тиллерсона Джон
Салливан.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года.
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