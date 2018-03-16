В базу данных сайта "Миротворец" внефракционного народного депутата Надежду Савченко внесли 15 марта за помощь террористам и подготовку государственного переворота. Савченко причислили к изменникам родины Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Изменник родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", – так Савченко представлена на сайте.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Туда регулярно попадают российские артисты и политики, а также представители украинского политикума – например, руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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