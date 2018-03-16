В базу данных сайта "Миротворец" внефракционного народного депутата
Надежду Савченко внесли 15 марта за помощь террористам и подготовку
государственного переворота. Савченко причислили к изменникам
родины Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Изменник родины.
Пособник террористов. Подготовка террористических актов на
территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и
пророссийских террористических организаций. Подготовка
государственного переворота", – так Савченко представлена на
сайте.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014
года. Туда регулярно попадают российские артисты и политики, а
также представители украинского политикума – например,
руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.15 марта
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
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