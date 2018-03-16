После отстранения от должности директора одного из департаментов
"Ощадбанка" финансовое учреждение работает в стандартном режиме,
отметили в банке. убыток для "Ощадбанка" составил 16,7 млн грн
Фото: Ощадбанк / Facebook "По имеющейся в банке информации,
указанные обстоятельства касаются операций, проводимых в период до
2014 года. Банком получены соответствующие документы, решение суда
будет выполнено должным образом. Сотрудник отстранен от исполнения
служебных обязанностей. Банк работает в стандартном режиме", –
говорится в заявлении.15 марта Служба безопасности Украины
сообщила, что один из руководителей "Ощадбанка" систематически
совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего госзайма,
которые принадлежали учреждению.Банкиру сообщили о подозрении в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364
(злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного
кодекса Украины. Сумма ущерба составила 16,7 млн грн.Суд избрал
менеджеру банка меру пресечения в виде домашнего ареста с
круглосуточным ношением электронного браслета и отстранил его от
занимаемой должности.
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