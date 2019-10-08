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Соперник Усика попался на допинге
08.10.2019 08:51

Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, попался на применении запрещенных препаратов. Об этом в Twitter сообщил один из промоутеров украинца Эдди Хирн.

Соперник Усика попался на допинге

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие.

 

Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс.

 

Дополнительная информация будет опубликована позже.

 

У нас есть запасные соперники", - написал он.

В комментарии ESPN Хирн добавил, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами. Также сообщается, что тест Спонга показал наличие в организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин.

 

 

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