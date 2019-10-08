Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, попался на применении запрещенных препаратов. Об этом в Twitter сообщил один из промоутеров украинца Эдди Хирн.

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал он.

В комментарии ESPN Хирн добавил, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами. Также сообщается, что тест Спонга показал наличие в организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин.

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