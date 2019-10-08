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|Соперник Усика попался на допинге
|08.10.2019 08:51
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Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, попался на применении запрещенных препаратов. Об этом в Twitter сообщил один из промоутеров украинца Эдди Хирн.
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