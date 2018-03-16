Сводка Новостей
- "Сколько мы за вами будем бегать?" Савченко несколько раз отказалась отвечать журналистам, приносила ли гранаты в Раду. Видео
- Дуда анонсировал изменение стратегии национальной обороны из-за "непредсказуемости российской политики"
- В Ощадбанке уточнили, что их сотрудника подозревают в хищениях, которые происходили до 2014 года
- "Я тебе челюсть, сука, сломаю!" Дебаты кандидатов в президенты РФ едва не завершились дракой. Видео
- Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"
|Дуда анонсировал изменение стратегии национальной обороны из-за "непредсказуемости российской политики"
|16.03.2018 04:08
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