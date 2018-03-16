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Дуда анонсировал изменение стратегии национальной обороны из-за "непредсказуемости российской политики"
16.03.2018 04:08
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" в сентябре прошлого года отрабатывалось набег на страны НАТО. Дуда считает, что РФ может атаковать Польшу Фото: EPA Президент Польши Анджей Дуда анонсировал изменения в стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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