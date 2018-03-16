Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 15 марта в кулуарах Верховной Рады отказалась отвечать журналистам, есть ли у нее при себе оружие. Видео короткого брифинга политика опубликовал телеканал "1+1". "Я Савченко проигнорировала все уточняющие вопросы об оружии Скриншот: 1plus1.ua 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Верховную Раду представить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По его словам, нардеп планировала теракт в здании украинского парламента."У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших", – рассказал генпрокурор. Луценко выразил надежду, что регламентный комитет Рады рассмотрит представление ГПУ 21 марта, а 22 марта вопрос вынесут на пленарное заседание.При этом издание "Украинская правда" сообщало со ссылкой на двух депутатов из фракций коалиции, что Савченко в четверг принесла на заседание Рады три гранаты и пистолет. Якобы депутат согласилась отдать боеприпасы при условии, что случай не получит огласки.видео Видео: 1plus1.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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