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"Сколько мы за вами будем бегать?" Савченко несколько раз отказалась отвечать журналистам, приносила ли гранаты в Раду. Видео
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16.03.2018 04:32
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 15 марта в
кулуарах Верховной Рады отказалась отвечать журналистам, есть ли у
нее при себе оружие. Видео короткого брифинга политика опубликовал
телеканал "1+1". "Я Савченко проигнорировала все уточняющие вопросы
об оружии Скриншот: 1plus1.ua 15 марта генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко попросил Верховную Раду представить
согласие на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. По его словам, нардеп планировала
теракт в здании украинского парламента."У следствия есть
неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала,
лично вербовала, лично давала указания о том, как провести
террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми
гранатами две ложи – правительственную и должностную,
минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая
выживших", – рассказал генпрокурор. Луценко выразил
надежду, что регламентный комитет Рады рассмотрит представление
ГПУ 21 марта, а 22 марта вопрос вынесут на пленарное
заседание.При этом издание "Украинская правда" сообщало со ссылкой
на двух депутатов из фракций коалиции, что Савченко в четверг
принесла на заседание Рады три гранаты и пистолет.
Якобы депутат согласилась отдать боеприпасы при условии, что
случай не получит огласки.видео Видео: 1plus1.ua
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