Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине
Йоста Люнгман прокомментировал слова президента Петра Порошенко о
необходимости найти "разумный баланс" в вопросе цены на газ.
Люнгман: Система субсидий защитит наиболее уязвимые слои населения
Скриншот: Hromadske International / YouTube Таким образом он
прокомментировал слова президента Петра Порошенко о необходимости
найти "разумный баланс" в вопросе цены на газ."Остается важным,
чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как
сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных
адресности субсидий", – отметил Люнгман.По его мнению, текущая
система субсидий защитит наиболее уязвимые слои населения от роста
цен на энергоносители.12 марта Порошенко отметил, что во время
переговоров представителей Украины с МВФ должны быть учтены
решения Стокгольмского арбитража по контракту между НАК "Нафтогаз
Украины" и российским "Газпромом". Требование Фонда повысить
цену на газ он назвал "сложным вопросом".До этого премьер-министр
Владимир Гройсман уверял, что цена на газ в нынешнем отопительном
сезоне не изменится.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира