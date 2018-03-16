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Тимошенко наняла лоббиста, который работал в предвыборном штабе Трампа
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16.03.2018 05:35
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Политтехнолог Барри Беннет, который в 2016 году был старшим
советником президентской кампании Дональда Трампа, будет получать
ежемесячно $65 тыс. за организацию встреч в США для лидера партии
"Батьківщина" Юлии Тимошенко. Беннет считает Тимошенко
проамериканским политиком Фото: ba.org.ua бывшего советника по
предвыборному штабу президента США Дональда Трампа Барри Беннета.
Об этом 15 марта политконсультант сообщил агентству
Bloomberg.Беннет отметил, что его компания Avenue Strategies Global
LLC помогает Тимошенко организовывать поездки в США для встреч с
"правительственными лидерами".По его словам, другой политтехнолог
Пол Манафорт работал на пророссийских украинских политиков, а
он – на проамериканских.Согласно контракту, который
опубликовали на сайте американского министерства юстиции,
заказчиком услуг для Тимошенко стала не она сама, а компания Two
Paths LLC, зарегистрированная в США. Беннет будет ежемесячно
получать за свою работу $65 тыс., отметило агентство.В 2004 году
Беннет сотрудничал с президентом Джорджем Бушем – младшим,
будучи директором по коммуникациям саммита "Большой восьмерки" в
Си-Айленде (штат Джорджия). В 2016 году был старшим советником
президентской кампании Трампа.
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