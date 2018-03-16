Презентация выпуска еврооблигаций российского "Газпрома" прошла в Париже и Лондоне 12–13 марта, а само размещение – 14 марта, в день, когда премьер-министр Британии Тереза Мэй 14 марта Мэй объявила о приостановке запланированных двусторонних контактов с Россией. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение "Газпрома" в три раза Фото: EPA Организаторами сделки выступили "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Презентация выпуска прошла в Париже и Лондоне 12–13 марта. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в три раза, на пике его объем достигал $2,3 млрд, отметил Forbes.Первый вице-президент "Газпромбанка" Денис Шулаков уточнил, что в размещении участвовали более 120 инвестиционных фондов, банков, страховых компаний и пенсионных организаций."Большую часть спроса обеспечили инвесторы из Евросоюза – они выкупили 70% выпуска. Еще 8% приобрели участники рынка из Швейцарии, 5% – из Великобритании, 3% – инвесторы из США", – рассказал банкир.Российским участникам рынка досталось порядка 13% выпуска.14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ из-за покушения в Солсбери на бывшего разведчика Сергея Скрипаля.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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