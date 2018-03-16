Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко наняла в качестве лоббиста бывшего советника по предвыборному штабу президента США Дональда Трампа Барри Беннета. Об этом 15 марта политконсультант сообщил агентству Bloomberg.

Беннет отметил, что его компания Avenue Strategies Global LLC помогает Тимошенко организовывать поездки в США для встреч с "правительственными лидерами".

По его словам, другой политтехнолог Пол Манафорт работал на пророссийских украинских политиков, а он – на проамериканских.

Согласно контракту, который опубликовали на сайте американского министерства юстиции, заказчиком услуг для Тимошенко стала не она сама, а компания Two Paths LLC, зарегистрированная в США. Беннет будет ежемесячно получать за свою работу $65 тыс., отметило агентство.

В 2004 году Беннет сотрудничал с президентом Джорджем Бушем – младшим, будучи директором по коммуникациям саммита "Большой восьмерки" в Си-Айленде (штат Джорджия). В 2016 году был старшим советником президентской кампании Трампа.

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