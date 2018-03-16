Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и в дальнейшем будет получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - написал президент в фейсбуке .

Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.

"Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений в организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - добавил Петр Порошенко.

Ранее сегодня США ввели санкции против "повара Путина" и его "фабрики троллей" . В рамках усиления мер по борьбе и противодействию кибердеятельности России министерство финансов США внесло в санкционный список 5 российских юридических и 19 физических лиц.

Напомним, представители демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней .