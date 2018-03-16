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|К выборам президента РФ в Украине откроют 4 избирательных участка для граждан России
|16.03.2018 07:27
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Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и ОдессеВ Украине для голосования российских граждан на выборах президента РФ 18 марта откроют четыре избирательных участка.
Фото: rbc.ua
Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.
"Голосование будет проходить в Посольстве и Генеральных консульствах России в Украине", - говорится в сообщении.
Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.
Как сообщалось, ЦИК РФ зарегистрировала 8 кандидатов, между которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский.
Накануне выборов действующий президент России Владимир Путин совершил несогласованный визит в оккупированный Крым. В связи с этим МИД Украины выразил протест России.
Кроме того, президент Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в аннексированнном Крыму.
Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.