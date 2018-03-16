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В Ираке разбился американский военный вертолет
16.03.2018 07:59
На борту вертолета HH-60 Pave Hawk, потерпевшего крушение у границы с Сирией, находились семь американских военных. На борту вертолета находились семь человек Фото: ЕРА (архив) Один из сотрудников министерства обороны США отметил, что, вероятно, есть жертвы.На борту вертолета находились семь человек. Полет не был боевым, заявили чиновники.По словам собеседников CNN, предварительно, нет признаков, что вертолет сбили. Причина крушения выясняется.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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