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На Хортице устоявший памятник Ленину перекрасили в Порошенко
08.10.2019 09:29

В Запорожье памятник советскому вождю Владимиру Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Украины Петру Порошенко.

На Хортице устоявший памятник Ленину перекрасили в Порошенко

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Roland Deschain.

 

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм с гербом Украины.

 

Лицо попытались сделать похожим на Порошенко.

Место размещения обновленного памятника – база отдыха "Скиф", которая расположена в районе "Волна" напротив острова Хортица.

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