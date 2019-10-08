В Запорожье памятник советскому вождю Владимиру Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Roland Deschain.

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм с гербом Украины. Лицо попытались сделать похожим на Порошенко.

Место размещения обновленного памятника – база отдыха "Скиф", которая расположена в районе "Волна" напротив острова Хортица.

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