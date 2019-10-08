Сводка Новостей
- Битва за Байдена: назначение Трепака заместителем Рябошапки у Трампа вызовет удивление и не только
- На Хортице устоявший памятник Ленину перекрасили в Порошенко
- Виктора Трепака, который "слил черную бухгалтерию Партии регионов", назначили заместителем Рябошапки
- Соперник Усика попался на допинге
- Зеленский и вся команда пытаются завершить то, что начали предшественники по Донбассу. Пристайко
|На Хортице устоявший памятник Ленину перекрасили в Порошенко
|08.10.2019 09:29
|
В Запорожье памятник советскому вождю Владимиру Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Roland Deschain.
Место размещения обновленного памятника – база отдыха "Скиф", которая расположена в районе "Волна" напротив острова Хортица.