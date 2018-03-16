По данным правоохранителей, организатором канала нелегальной
миграции в Харковской области оказался 29-летний житель
Великобурлукского района. Подозреваемых в организации канала
нелегальной миграции задержали Фото: hk.npu.gov.ua По данным
полиции, организатором канала оказался 29-летний житель
Великобурлукского района. В состав преступной группы также
входил 34-летний житель города Волчанск.Их задержали 14 марта при
попытке переправить двух людей через государственную границу
Украины вне пунктов пропуска. Граждане пытались попасть в
Российскую Федерации на участке между населенным пунктом Гатище
(Украина) и Новая Таволжанка (Российская Федерация).Уголовное
производство открыто по ст. 332 (незаконная переправка лиц через
государственную границу Украины) Уголовного кодекса.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти
лет.
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