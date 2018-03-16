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В Харькове полиция расследует избиение няней ребенка с ДЦП
16.03.2018 09:10
Полиция квалифицировала случай в Харькове как умышленное нанесение легких телесных повреждений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция расследует случай Скриншот: Newsroom Kharkov / YouTube "Мать 14-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что няня избила ее дочь. В подтверждение своих слов женщина предоставила видео с камер наблюдения, установленных дома", – рассказали в полиции.Местное издание Newsroom со ссылкой на правоохранителей сообщает, что информация о происшествии внесена в Единый список досудебных расследований по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. С ситуацией разбираются сотрудники ювенальной превенции.

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