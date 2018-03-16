Оккупация Крыма и война на Донбассе влияние на все сферы жизни в Украине, отмечается в докладе СЕ

Об этом говорится в отчете мониторингового органа Совета Европы - консультативного комитета по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, сообщает "Укринформ" .

"В целом украинское общество продолжает быть в основном толерантным и открытым. Однако влияние конфликта на востоке Украины и незаконное присоединение РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя на политический климат, а также экономическую и социальную жизнь в стране нельзя переоценить. В частности, конфликт создал атмосферу, в которой лица, чувствовали себя комфортно в отношении своей идентичности ранее, обязаны "выбирать, на чьей стороне быть" , - говорится в докладе. Опубликованный доклад охватывает период до конца ноября 2016 года.

"Реформа децентрализации, которая предусматривает создание больших территориальных единиц, может потенциально повлиять - как положительно, так и отрицательно - на права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Было высказано беспокойство по обеспечению образования, поддержки учреждений культуры и способности влиять на процесс принятия решений в местном уровне ", - указывают эксперты по мониторингу. Среди проблемных вопросов эксперты Совета Европы отметили отсутствие четкой законодательной базы по защите национальных меньшинств и продолжающуюся дискриминацию цыган в том числе их детей, которые подвергаются сегрегации в школах.

"Консультативный комитет рекомендует украинской власти немедленно принять соответствующее законодательство для защиты нацменьшинств; выразить содействие уважению и борьбе со стереотипами в политическом дискурсе и обществе в целом; предоставить твердые правовые гарантии защиты и использования всех языков меньшинств, в т.ч. немногочисленных; помочь в прекращении постоянной сегрегации цыганских детей в школах и забезпечеиты, чтобы права национальных меньшинств не будут ограничены вследствие изменения административных границ ", - говорится в документе.

Напомним, что Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положений закона Украины "Об образовании" .