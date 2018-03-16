По информации газеты Washington Post, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже сообщил сотрудникам администрации, что президент США Дональд Трамп принял решение уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Макмастер занимает должность советника Трампа по нацбезопасности с февраля 2017 года Фото: EPA По информации издания, глава государства активно обсуждает потенциальных кандидатов на эту должность.Отмечается, что Трамп готов уволить Макмастера немедленно, но сделает это через некоторое время, чтобы не унизить генерала и найти достойную замену.По информации Washington Post, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже сообщил сотрудникам администрации, что президент принял решение уволить советника.Издание пишет, что потенциальными кандидатами на эту должность являются экс-посол США в ООН Джон Болтон и начальника штаба Совета национальной безопасности Кит Келлог.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что у Трампа и Макмастера хорошие рабочие отношения.Она подчеркнула, что кадровых изменений в Совете нацбезопасности нет. Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC. — Sarah Sanders (@PressSec) 16 березня 2018 р. Макмастер занимает должность советника Трампа по нацбезопасности с февраля 2017 года. Ранее он служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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