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|Washington Post узнала о намерении Трампа уволить Макмастера, в Белом доме опровергают
|16.03.2018 09:34
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Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.— Sarah Sanders (@PressSec) 16 березня 2018 р.
Макмастер занимает должность советника Трампа по нацбезопасности с февраля 2017 года. Ранее он служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.
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